В Туле на Красноармейском проспекте начался капитальный ремонт дороги.

16 мая подрядная организация приступила к ремонту Красноармейского проспекта в Туле.

В рамках работ будет полностью заменено асфальтовое покрытие, обустроена ливневая канализация, отремонтированы тротуары и остановочные площадки. Также планируется замена остановочных павильонов, установка новых дорожных знаков и нанесение современной разметки.

Завершить все мероприятия на объекте планируется 1 октября 2026 года. На время производства работ возможно частичное ограничение движения на отдельных участках, поэтому водителям рекомендуется заранее учитывать это при построении маршрутов.

В 2026 году в Туле приведут в порядок четыре участка улично-дорожной сети: помимо Красноармейского проспекта, это улицы Новомосковская, Ф. Смирнова и Галкина. Общая протяженность ремонта превысит 5 километров, а стоимость работ составит более 720 миллионов рублей.