1741 обращение за помощью поступило в тульскую ЕДДС за прошедшие сутки.

В Туле за минувшие сутки ДТП и пожаров не зарегистрировано. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Также в оружейной столице сотрудники Единой дежурной диспетчерской службы зафиксировали два аварийных отключения по электроснабжению.

Отключений электроэнергии, отопления, газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и уличного освещения не происходило.

В целом, в тульскую ЕДДС за последние сутки поступило 1741 обращение за помощью. При этом служба спасения выезжала на вызовы четыре раза.