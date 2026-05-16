1741 обращение за помощью поступило в тульскую ЕДДС за прошедшие сутки.

В Туле за минувшие сутки ДТП и пожаров не зарегистрировано. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Также в оружейной столице сотрудники Единой дежурной диспетчерской службы зафиксировали два аварийных отключения по электроснабжению.
Отключений электроэнергии, отопления, газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и уличного освещения не происходило.
В целом, в тульскую ЕДДС за последние сутки поступило 1741 обращение за помощью. При этом служба спасения выезжала на вызовы четыре раза.