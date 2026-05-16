В Ефремове на 10 суток закрыли продуктовый магазин из-за нарушений санитарных норм. Фото: Алексей ФОКИН.

В городе Ефремове Тульской области судебные приставы приостановили работу продуктового магазина, расположенного на улице Лермонтова, дом 25. Решение принято на основании постановления суда в соответствии с частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ.

Проверка территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области выявила в магазине серьёзные нарушения: торговля велась без использования санитарной одежды и при отсутствии у персонала действующих медицинских книжек, загрузка товара осуществлялась со стороны подъездов жилых домов, что недопустимо по санитарным правилам, не велся ежедневный контроль температурного режима хранения продукции с фиксацией показателей, мясо птицы размораживалось прямо на полу в коридоре.

Специалисты Роспотребнадзора пришли к выводу, что такие условия создают реальную угрозу здоровью покупателей и могут способствовать распространению инфекционных заболеваний. Суд счел доводы надзорного ведомства обоснованными и постановил приостановить деятельность магазина на 10 суток.

За это время руководство торговой точки обязано устранить все выявленные нарушения. Исполнительный документ был направлен в отделение судебных приставов Ефремовского и Каменского районов, где решение суда было исполнено в полном объеме.