21 мая часть Зареченском округа Тулы останется без холодной воды.

АО «Тулагорводоканал» предупреждает жителей Зареченского округа о временном прекращении подачи холодной воды. Это связано с подготовкой Обидимо-Упкинского водозабора к работе в зимний период 2026–2027 годов.

21 мая 2026 года с 8:00 до 24:00 вода будет отсутствовать в следующих населённых пунктах и районах: Северная часть Заречья, посёлок Горелки, микрорайон «Солнечный», Гарнизонный проезд, посёлок Октябрьский, жилые комплексы «Пряничная слобода», «Смарт», «Баташи», «Авион», военная часть в Хомяково, посёлок Рождественка, а также деревни Рождественка, Семёновка, Ульяновка и Некрасово.

После завершения работ и возобновления водоснабжения возможно кратковременное ухудшение качества воды: повышение мутности и содержания железа. В этом случае рекомендуется слить воду в течение нескольких минут до её полного осветления.