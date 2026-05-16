В Тульской области с начала года произошло 63 ДТП с участием пешеходов.

За первые четыре месяца текущего года на дорогах Тульской области произошло 63 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В результате этих аварий 62 человека получили травмы различной степени тяжести, двое погибли.

Отдельное внимание уделяется детской безопасности: в указанных ДТП пострадали пять несовершеннолетних, к счастью, летальных исходов среди детей не зарегистрировано. Анализ мест аварий показывает, что подавляющее большинство инцидентов (41 случай) произошло вне оборудованных пешеходных переходов.

Данные подтверждают ежегодную сезонную тенденцию: с наступлением весны число наездов на пешеходов традиционно растет. Эксперты подчеркивают, что безопасность на проезжей части зависит от взаимной ответственности. Нередко виновниками аварий становятся сами пешеходы, которые пересекают дорогу на запрещающий сигнал светофора или в неустановленных местах.