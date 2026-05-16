Тульские боксеры завоевали медали на турнире в Рязани. Фото: Алексей ФОКИН.

В Рязани проходит турнир по боксу, посвященный памяти Заслуженного тренера России Бриллиандова. Награды в девяти возрастных категориях оспаривают порядка 250 участников.

Тульские спортсмены уже показали достойные результаты. Бронзовые медали завоевали Глеб Морозов (юноши 2010–2011 годов рождения, весовая категория до 44 кг) и Вадим Янков (возрастная группа 2014–2015 годов, вес до 52 кг).

Также успешно выступают Денис Клевцов (юноши 2012–2013 годов, до 34 кг), который пробился в финал, и Артем Немшилов (юниоры 2008–2009 годов, до 67 кг), вышедший в полуфинал турнира.

Соревнования продолжаются.