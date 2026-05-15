Гражданин Китая получил 3 года колонии за организацию незаконного пребывания мигрантов в Донском Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Суд Донского вынес приговор иностранцу, обвиняемому в организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершённой группой лиц по предварительному сговору. С августа по ноябрь 2025 года он вместе с двумя соучастниками (дела выделены) предоставлял незаконно находящимся в России мигрантам жилье, работу и платил зарплату, создавая им условия для нелегального пребывания.

В суде мужчина признал вину. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. До вступления приговора в силу он останется под стражей. Решение не вступило в законную силу.