Глава СК России поручил ускорить расследование гибели семьи в Болохово.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал поручение по уголовному делу, связанному со смертью мужчины и его двоих детей в городе Болохово Тульской области.

Обращение в Информационный центр ведомства поступило от местной жительницы, которая выразила несогласие с ходом расследования обстоятельств гибели ее супруга и двух детей — 16-летней дочери и 18-летнего сына.

Тела троих погибших с признаками отравления угарным газом были обнаружены в июне 2025 года по месту их проживания. С тех пор уголовное дело расследуется следственным управлением СК России по Тульской области, однако никто к ответственности до сих пор не привлечен.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Владимиру Усову принять меры к ускорению расследования и подготовить доклад о его результатах с учетом доводов, изложенных в обращении заявительницы.

Контроль за исполнением данного поручения возложен на центральный аппарат Следственного комитета.