В Тульской области выявили нарушения ветеринарных правил в хозяйстве по содержанию крупного рогатого скота.

В апреле 2026 года Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провело выездное обследование личного подсобного хозяйства в городе Плавск, где осуществляется содержание крупного рогатого скота.

В ходе осмотра территории были зафиксированы нарушения обязательных ветеринарных требований:

— на въезде в хозяйство отсутствует дезинфекционный барьер;

— не созданы условия для обеззараживания навоза;

— не проводятся мероприятия, предотвращающие загрязнение окружающей среды отходами животноводства.

По результатам проверки владельцу хозяйства выдано предостережение о недопустимости дальнейших нарушений обязательных требований.