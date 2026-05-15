В Тульской области выявили нарушения ветеринарных правил в хозяйстве по содержанию крупного рогатого скота.

В апреле 2026 года Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провело выездное обследование личного подсобного хозяйства в городе Плавск, где осуществляется содержание крупного рогатого скота.
В ходе осмотра территории были зафиксированы нарушения обязательных ветеринарных требований:
— на въезде в хозяйство отсутствует дезинфекционный барьер;
— не созданы условия для обеззараживания навоза;
— не проводятся мероприятия, предотвращающие загрязнение окружающей среды отходами животноводства.
По результатам проверки владельцу хозяйства выдано предостережение о недопустимости дальнейших нарушений обязательных требований.