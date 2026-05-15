Обманывавший пожилых туляков по схеме «декларирования» москвич получил 2,5 года условно Фото: Алексей ФОКИН.

Привокзальный районный суд Тулы вынес приговор 37-летнему жителю Москвы, обвиняемому в трех эпизодах мошенничества в составе группы. В октябре прошлого года он через мессенджер вступил в сговор с подельником. Сообщник подбирал пожилых людей, звонил им и под предлогом «декларирования» убеждал передать деньги «курьеру». Эту роль и выполнял мужчина. Вместе они похитили у трех жительниц Тулы и области 2 189 000 рублей.

В суде мужчина признал вину, раскаялся и частично возместил ущерб - 1 430 000 рублей. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно. Дело соучастника выделено в отдельное производство. Приговор не вступил в законную силу.