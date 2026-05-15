В Туле на улице Фридриха Энгельса отменили ранее запланированные ограничения движения. Фото: Алексей ФОКИН.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сообщило об отмене временных ограничений, которые ранее планировалось ввести на части улицы Фридриха Энгельса.

Речь шла об участке от улицы Агеева до улицы Тульского рабочего полка, где с 11:00 22 мая до 06:00 25 мая предполагалось запретить остановку и стоянку, а также ограничить движение всех видов транспорта.

Теперь эти меры не будут применяться: движение, остановка и парковка на указанном отрезке дороги останутся в обычном режиме.

Автомобилистам и гостям города рекомендуется учитывать актуальную информацию при планировании маршрутов.