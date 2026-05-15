В Богородицке мужчина повредил мемориальную стелу в сквере «Афганской славы».

Следственный отдел по Богородицкому району возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего жителя города, которому инкриминируется часть 1 статьи 243.4 УК РФ.

По версии следствия, 23 апреля 2026 года мужчина умышленно нанес повреждения мемориалу, установленному в сквере «Афганской славы» в Богородицке. Этот памятник увековечивает память граждан, погибших при исполнении воинского долга и защите интересов страны.

В настоящее время следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Параллельно принимаются меры по возмещению ущерба, причиненного преступлением. В ближайшее время подозреваемому будет официально предъявлено обвинение.