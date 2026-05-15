Несовершеннолетнего велосипедиста госпитализировали в больницу после ДТП на улице Лейтейзена в Туле.

14 мая в 19:20 в Туле на улице Летейзена произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста.

42-летняя женщина, управлявшая автомобилем Nissan Qashqai, совершила наезд на 14-летнего мальчика. По предварительным данным, подросток пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, передвигаясь на велосипеде.

В результате столкновения несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.