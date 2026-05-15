В Туле определили сильнейших легкоатлетов региона Фото: Алексей ФОКИН.

В легкоатлетическом манеже МСК «Тулица» прошел чемпионат Тульской области, собравший около двухсот спортсменов. В первый день соревнований определились победители в нескольких дисциплинах.

На дистанции 100 метров у женщин лучший результат показала Анна Дубовая (11,70 секунды), у мужчин — Дмитрий Егоров (11,20). На 400-метровке среди женщин первенствовала Варвара Баранова (ровно 1 минута), среди мужчин — Григорий Лушкин (49,80 секунды).

В беге на 1500 метров у женщин победила Елена Рахманина (4:54,88), у мужчин — Борис Батов (4:11,20). В тройном прыжке у мужчин лучшим стал Кирилл Кудрявцев (13 м 2 см), у женщин — Ксения Шульгина (11 м 50 см). В толкании ядра сильнейшим оказался Николай Пронин (14 м 54 см).