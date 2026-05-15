В Туле за один рейд выявили 20 нарушений миграционного законодательства Фото: материалы пресс-служб.

Сотрудники патрульно-постовой службы, подразделений по вопросам миграции и участковые полиции провели профилактические мероприятия во всех территориальных округах города. Полицейские проверили по базам данных более 200 иностранных граждан.

По итогам рейдов составлено 17 административных протоколов по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания) и 3 протокола по статье 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление трудовой деятельности).

Работа по выявлению нарушений миграционного законодательства продолжается. Ранее, например, в Зареченском округе была зафиксирована фиктивная регистрация 72 иностранцев.