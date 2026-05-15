НовостиПроисшествия15 мая 2026 11:08

За угрозы знакомой убийством получил 360 часов обязательных работ житель Арсеньева Тульской области

Отягчающим обстоятельством стало его нетрезвое состояние
Игорь КОПЫТОВ
Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой судья Одоевского судебного района вынес приговор мужчине, обвиняемому в угрозе убийством. 17 февраля тот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на кухне квартиры в рабочем поселке Арсеньево обхватил знакомую за шею, сдавливал ей горло и кричал: «Я убью тебя и твоих детей!».

В суде подсудимый признал вину частично. Суд признал отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Приговором мужчине назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.