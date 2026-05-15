Прокуратура добилась выплаты более 319 тысяч рублей микробиологу из Дубенского района. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Дубенского района провела проверку по жалобе местной жительницы на нарушение ее трудовых прав.

Выяснилось, что женщина работала микробиологом в коммерческой организации, зарегистрированной в другом субъекте РФ, но в период с декабря 2024 года по сентябрь 2025 года не получала заработную плату. Общая сумма задолженности превысила 270 тысяч рублей.

Для восстановления справедливости прокуратура подала в суд иск о взыскании: невыплаченной заработной платы, компенсации за задержку выплат в размере 39 416 рублей, возмещения морального вреда.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства женщине удалось получить более 319 тысяч рублей.