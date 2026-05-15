НовостиОбщество15 мая 2026 10:24

Прокуратура добилась выплаты более 319 тысяч рублей микробиологу из Дубенского района

Женщине не платили зарплату девять месяцев
Михаил КОРЕНЮГИН
Прокуратура добилась выплаты более 319 тысяч рублей микробиологу из Дубенского района.

Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Дубенского района провела проверку по жалобе местной жительницы на нарушение ее трудовых прав.

Выяснилось, что женщина работала микробиологом в коммерческой организации, зарегистрированной в другом субъекте РФ, но в период с декабря 2024 года по сентябрь 2025 года не получала заработную плату. Общая сумма задолженности превысила 270 тысяч рублей.

Для восстановления справедливости прокуратура подала в суд иск о взыскании: невыплаченной заработной платы, компенсации за задержку выплат в размере 39 416 рублей, возмещения морального вреда.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства женщине удалось получить более 319 тысяч рублей.