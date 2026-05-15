Выращивал коноплю в теплице и хранил марихуану дома житель Донского Тульской области Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. С мая 2025 по февраль 2026 года мужчина вырастил, высушил и хранил в своей квартире и на придомовой территории марихуану и части растений конопли. 19 января полицейские нашли в теплице 37 граммов конопли, на веранде и в комнате — 101 и 22,9 грамма марихуаны. 12 февраля при обыске в кладовой изъяли еще 4,1 грамма.

В суде мужчина признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Мера пресечения в виде подписки о невыезде оставлена без изменения. Приговор не вступил в законную силу.