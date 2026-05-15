НовостиОбщество15 мая 2026 9:40

Двое туляков создали фирму через подставного директора и понесли наказание

Один получил 200 часов работ, вторая — штраф 300 тысяч
Игорь КОПЫТОВ
Фото: Алексей ФОКИН.

Привокзальный районный суд Тулы вынес приговор двум жителям города, обвиняемым в незаконном образовании юридического лица. В 2022 году они нашли гражданина, который за вознаграждение согласился стать номинальным директором. В налоговую предоставили его паспорт и документы с ложными данными о создании компании и полномочиях руководителя. На основании этих бумаг юрлицо зарегистрировали, но подставное лицо к его работе не приступало.

В суде оба признали вину. Суд назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ, а женщине - штраф 300 тысяч рублей. Мера пресечения в виде подписки о невыезде оставлена без изменения до вступления приговора в силу. Приговор не вступил в законную силу.