Директора «Тулгорэлектротранса» отправили под домашний арест Фото: Алексей ФОКИН.

Советский районный суд избрал меру пресечения директору МКП «Тулгорэлектротранс» Алексею Марушкину в виде домашнего ареста до 28 июня 2026 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Тульской области.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По версии следствия, причиной ДТП стало ненадлежащее содержание трамвайных путей на Пролетарском мосту, за что отвечает предприятие.

Смертельная авария произошла 31 октября 2025 года. Трамвай сошел с рельсов, после чего в него врезались две маршрутки и два легковых автомобиля. На месте погибли четыре человека, позже скончались ещё двое пострадавших. Всего жертвами трагедии стали шесть человек, еще 25 получили травмы.

Следствие ходатайствовало о заключении Марушкина под стражу, однако суд счел возможным ограничиться домашним арестом. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.