Ограбившего пенсионера под угрозой пистолета мужчину задержали в Суворовском районе Тульской области Фото: материалы пресс-служб.

Полицейские задержали 51-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на 77-летнего пенсионера. Злоумышленник незаконно проник в частный дом, угрожал хозяину пневматическим пистолетом и потребовал деньги. Завладев 30 тысячами рублей, нападавший скрылся.

Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Возбуждено уголовное дело о разбое с незаконным проникновением в жилище. Максимальное наказание по этой статье — до 12 лет лишения свободы. Пневматический пистолет изъят, подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следствие проверяет его причастность к другим преступлениям.