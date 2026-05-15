Шесть тульских школьников поедут на олимпиаду «Умницы и умники» в Москву Фото: Алексей ФОКИН.

В кластере «Октава» прошел финал регионального этапа телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники». Тема финала - «Серьезный труд не приходит сам по себе…» - была посвящена 200-летию Михаила Салтыкова-Щедрина. В отборе участвовали 24 десятиклассника, показавшие лучшие результаты на заочном и отборочном турах. Финал посетил бессменный ведущий олимпиады Юрий Вяземский.

Победителями стали Кирилл Кононенко (центр «Созвездие»), Иван Фомин (гимназия № 11 Тулы) и Ярослав Мухамадеев (Яснополянский образовательный комплекс имени Л. Н. Толстого). Юрий Вяземский также определил трёх призёров: Юлия Кузнецова (центр образования № 2 Ясногорска), Кирилл Прокуров (школа № 8 Ефремова) и Ксения Конаныхина (центр образования № 25 Тулы). Все шестеро школьников примут участие в телеолимпиаде в Москве. При поступлении на бюджет в МГИМО или любой вуз Тульской области им назначат дополнительные стипендии.