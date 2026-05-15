НовостиОбщество15 мая 2026 7:29

После вмешательства прокуратуры в доме на проспекте Ленина в Туле починили лифт

Директору УК внесли представление
Игорь КОПЫТОВ
Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Привокзального района провела проверку по коллективному обращению жителей дома №120 на проспекте Ленина. Люди жаловались на постоянные остановки лифта. Выяснилось, что управляющая компания ненадлежащим образом содержала общее имущество и вовремя не ремонтировала оборудование.

Директору УК внесли представление. После этого провели ремонтные работы, заменили неисправные детали и восстановили работу лифта. Права жителей восстановлены. Ход исполнения требований прокуратуры остаётся на контроле.