НовостиПроисшествия15 мая 2026 7:07

Тульского закладчика приговорили к 9 годам колонии строгого режима

Он действовал почти год
Игорь КОПЫТОВ
Привокзальный районный суд Тулы вынес приговор 26-летнему местному жителю. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере в составе организованной группы.

С марта прошлого и до начала текущего года подсудимый через интернет вошел в организованную группу по сбыту наркотиков и около года работал закладчиком. При обыске по месту его жительства полицейские изъяли 288 граммов синтетического наркотика. Свою вину мужчина признал полностью.

Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мобильный телефон и деньги, полученные преступным путем, конфискованы. В отношении других участников группы дело выделено в отдельное производство. Приговор не вступил в законную силу.