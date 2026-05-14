В Тульской области за неделю от укусов клещей пострадали 155 человек. Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшую неделю в Тульской области 155 человек, включая 39 детей, обратились за медицинской помощью после присасывания клещей.

С начала эпидсезона в регионе зафиксировано 334 случая нападения клещей на людей. Случаи зарегистрированы в 18 муниципальных образованиях. Этот показатель на 34,4% ниже, чем за аналогичный период 2025 года, когда было зафиксировано 509 укусов.

Анализ мест происшествий показал, что чаще всего клещи нападают на садоводческих и огороднических участках (31,1%), на придомовых территориях частных домов (21%) и возле многоквартирных домов (18%). Реже - в лесах (8,4%), на кладбищах (5,7%) и в иных местах (15,8%).

Исследования клещей на наличие возбудителей инфекций проводятся в аккредитованных лабораториях региона. За период мониторинга протестировано 265 экземпляров, снятых с людей, и 129 из природной среды. Заражённость составила: боррелиями - 17%, анаплазмой - 10,7%, эрлихиями - 0,3%.

В регионе уже стартовала акарицидная обработка территорий. На сегодняшний день обработано 148,4 гектара. Противоэпидемические мероприятия продолжаются в плановом режиме.