Жительница Кимовска с долгом в 200 тысяч рублей лишилась автомобиля из-за неуплаты штрафов ГИБДД. Фото: Алексей ФОКИН.

В отделении судебных приставов Кимовского и Куркинского районов Тульской области находилось 189 исполнительных производств в отношении местной жительницы 1992 года рождения. Общая сумма задолженности по административным штрафам превысила 200 тысяч рублей, причем большинство из них выписаны ГИБДД за превышение скорости.

Должница не предпринимала никаких попыток погасить долг: официально не трудоустроена, по месту регистрации не проживает, денежные средства на ее банковских счетах отсутствуют. При этом за ней был зарегистрирован автомобиль Hyundai Elantra.

Судебный пристав направил женщине требование о предоставлении транспортного средства для составления акта описи и ареста, однако она проигнорировала документ. В результате автомобиль был объявлен в исполнительный розыск, информация передана в ГИБДД в рамках межведомственного взаимодействия.

Недавно транспортное средство было остановлено экипажем ДПС в городе Жигулевске Самарской области. Судебный пристав составил акт описи и ареста, после чего автомобиль изъяли и поместили на специализированную стоянку.

Если должница не исполнит обязательства по оплате штрафов, транспортное средство будет реализовано на торгах в счет погашения задолженности.