В Куркинском районе ликвидировали несанкционированную свалку после вмешательства прокуратуры. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Куркинского района проверила соблюдение природоохранного законодательства на территории муниципального округа и выявила нарушения.

В поселке Куркино, рядом с контейнерной площадкой по улице Дмитрия Донского, а также за лесополосой вблизи кладбища, были обнаружены несанкционированные навалы бытовых отходов. Местная администрация, вопреки требованиям закона, не организовала своевременную уборку территории.

Для защиты прав жителей на благоприятную окружающую среду прокуратура внесла представление главе администрации. После этого нарушения были устранены: свалка полностью ликвидирована, территория очищена.