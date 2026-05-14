Мигрант попытался откупиться от полиции за 27 500 рублей в Новомосковске Тульской области

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 33-летнего гражданина, обвиняемого в даче взятки должностному лицу в значительном размере.

18 марта сотрудники ОМВД выявили двух граждан, нарушивших миграционное законодательство. Их доставили в отдел полиции для установления личности и привлечения к административной ответственности. Желая избежать наказания, обвиняемый передал сотруднику полиции взятку в размере 27 500 рублей. Его действия пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

Уголовное дело направлено в Новомосковский районный суд для рассмотрения по существу. Дача взятки должностному лицу в значительном размере является тяжким преступлением и грозит крупным штрафом или лишением свободы.