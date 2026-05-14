Отсудила у мэрии 21 тысячу скрытую водой за яму на дороге жительница Донского Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой судья в Донском взыскал с администрации города компенсацию за ущерб, причиненный автомобилю из-за плохого состояния дороги.

8 марта на улице Октябрьской женщина наехала на выбоину, скрытую водой. Сотрудники ГИБДД зафиксировали дефект: ширина и длина ямы превышали два и три метра соответственно, глубина - более 30 сантиметров. В результате ДТП у автомобиля Ford Focus повредило два правых колеса, ущерб составил 17 560 рублей.

Суд установил, что участок дороги принадлежит муниципальному образованию, и удовлетворил иск. С администрации Донского взыскали 17 560 рублей материального ущерба и 4 000 рублей госпошлины. Решение пока не вступило в законную силу.