Суд в Новомосковске обязал Соцфонд пересчитать материнский капитал прибывшей из Луганской области семье Фото: Алексей ФОКИН.

Новомосковский районный суд рассмотрел иск местной жительницы к Отделению Социального фонда России по Тульской области. Женщина имеет двоих детей: старший родился в 2015 году в Луганской области, младший — в 2025 году в Туле. После рождения второго ребенка фонд выдал ей сертификат на материнский капитал в размере 690 266 рублей. Однако заявительница посчитала сумму заниженной и попросила пересчитать капитал, увеличив его до 912 162 рублей.

Отделение отказало, ссылаясь на то, что первый ребенок родился не на территории Российской Федерации.

Суд установил, что на момент рождения второго ребёнка истец и ее старшая дочь уже приобрели гражданство РФ и являлись переселенцами с территории, которая к тому времени вошла в состав России. В связи с этим суд признал право семьи на материнский капитал в большем размере. Решение фонда признано незаконным, ответчика обязали установить сумму с учетом индексации. Постановление в законную силу не вступило.