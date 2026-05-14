В окрестностях тульской Косой Горы поисковики подняли останки семи бойцов Красной Армии Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тульской области проходит Вахта памяти, посвященная героям Великой Отечественной войны. Отряды «Цитадель», «Они сражались за Родину» и «Штурм» работают в окрестностях поселка Косая Гора.

Уже есть первые результаты. Обнаружены и подняты из земли останки семи бойцов Красной Армии. По предварительным данным, солдаты погибли в декабре 1941 года — в разгар обороны Тулы. Вместе с останками воинов найдены смертный медальон, фрагменты красноармейской формы и элементы амуниции.

Кроме того, найдены останки младшего медицинского сотрудника Матрены Степановны Дробиш. Она служила в Косогорской больнице и погибла 10 декабря 1941 года во время артиллерийского обстрела.

Перед полевыми работами поисковики изучили архивные документы и материалы, предоставленные органами госбезопасности. Это позволило определить наиболее вероятные места неучтённых захоронений. Предположения оправдались.

Поисковые работы на Косой Горе продолжаются.