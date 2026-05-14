69-летний туляк отдал курьеру 3 миллиона рублей после звонка о «спасении» сбережений

За прошедшие сутки жертвами дистанционных мошенников стали шесть жителей региона в возрасте от 20 до 69 лет. Общая сумма ущерба превысила 3,4 миллиона рублей.

Больше всех потерял 69-летний пенсионер из Центрального округа. Несколько дней неизвестные обрабатывали его по телефону и в мессенджерах, оказывая психологическое давление. Они убедили мужчину, что его сбережения пытаются украсть, и для их «спасения» нужно передать деньги «доверенным лицам». Пенсионер встретился с курьером около своего дома и отдал ему 3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.