Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 мая 2026 11:45

69-летний туляк отдал курьеру 3 миллиона рублей после звонка о «спасении» сбережений

Мошенники убеждали его поделиться деньгами несколько дней
Игорь КОПЫТОВ
69-летний туляк отдал курьеру 3 миллиона рублей после звонка о «спасении» сбережений

69-летний туляк отдал курьеру 3 миллиона рублей после звонка о «спасении» сбережений

Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие сутки жертвами дистанционных мошенников стали шесть жителей региона в возрасте от 20 до 69 лет. Общая сумма ущерба превысила 3,4 миллиона рублей.

Больше всех потерял 69-летний пенсионер из Центрального округа. Несколько дней неизвестные обрабатывали его по телефону и в мессенджерах, оказывая психологическое давление. Они убедили мужчину, что его сбережения пытаются украсть, и для их «спасения» нужно передать деньги «доверенным лицам». Пенсионер встретился с курьером около своего дома и отдал ему 3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.