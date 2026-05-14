В Тульской области выявили случаи фиктивной регистрации иностранных граждан.

Участковые уполномоченные полиции и сотрудники миграционной службы Тульской области проводят мероприятия по контролю за соблюдением иностранными гражданами правил пребывания на территории России. В ходе проверок выявляются факты фиктивной постановки на учет.
Так, 45-летний житель Пролетарского округа Тулы оформил регистрацию иностранцам в своей квартире на улице Р. Зорге, однако по данному адресу они фактически не проживают.
56-летний мужчина из города Донской зарегистрировал шестерых иностранных граждан в своем частном доме на улице Молодежной, но места для их проживания не выделил.
50-летний уроженец Ясногорска также поставил на учет шестерых мигрантов в доме на улице Дачной, не предоставив им жилого помещения для фактического пребывания.
По всем выявленным фактам полиция проводит процессуальные проверки. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел за фиктивную регистрацию иностранных граждан.