Девушка до смерти избила знакомого в Новомосковске Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Суд вынес приговор жительнице Новомосковска, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности. Ночью 10 февраля девушка в состоянии алкогольного опьянения поссорилась со знакомым у подъезда жилого дома. В ходе конфликта она нанесла мужчине не менее пяти ударов ногами и руками по туловищу и голове, а затем еще раз ударила ногой в грудь. Потерпевший потерял равновесие, упал и ударился головой о бетонную стену. На следующий день он скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 9 месяцев. Приговор не вступил в законную силу. До этого она останется под подпиской о невыезде.