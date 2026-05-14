Прокуратура проводит проверку по факту разбитой дороги в Тепло-Огаревском районе.

Прокуратура Тепло-Огаревского района проверила исполнение законодательства о содержании автомобильных дорог и обеспечении безопасности дорожного движения.
Выяснилось, что администрация муниципального образования Волчье-Дубравское не поддерживает в надлежащем состоянии участок дороги на улице Советской в селе Волчья Дубрава. Из-за этого на проезжей части образовались ямы и выбоины, которые представляют опасность для водителей и пешеходов.
В целях устранения нарушений прокуратура направила представление главе администрации. Его исполнение находится на контроле надзорного ведомства.