Силовики пресекли в Туле работу борделя с мигрантками: задержаны организатор и «крыша». Фото: ТГ-канал "Тула. Экстремизам".

В Туле сотрудники правоохранительных органов ликвидировали притон, где женщины из Средней Азии оказывали платные услуги сексуального характера, а также пресекли канал незаконной миграции. Помимо иностранных гражданок, задержаны организатор и так называемая «крыша», которая ежемесячно получала деньги за покровительство.

По предварительным данным, 30-летний выходец из Закавказья и его 28-летняя знакомая с мая 2025 года по апрель 2026 года арендовали две квартиры на улицах Советской и Революции, где и открыли салоны по оказанию интим-услуг.

Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, включая организацию занятия проституцией, вовлечение в занятие проституцией и организацию незаконной миграции. Все иностранные участницы оштрафованы за нарушение миграционного законодательства и ожидают выдворения из Российской Федерации.