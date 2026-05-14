НовостиСпорт14 мая 2026 9:34

Тулячка Евангелина Шингалеева выиграла парный разряд на теннисном турнире во Франции

На соревнованиях «All in Open 2026» она в дуэте с Ариной Гуслинской победила соперниц из четырех стран
Михаил КОРЕНЮГИН
Тулячка Евангелина Шингалеева выиграла парный разряд на теннисном турнире во Франции.

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 3 по 9 мая во Франции прошёл международный теннисный турнир «All in Open 2026» категории I, в котором приняли участие сильные теннисистки из Европы, Африки и других регионов.

В парном разряде представительница Тульской области Евангелина Шингалеева, выступая в паре с Ариной Гуслинской — ученицей Академии Александра Островского из Химок, — завоевала первое место.

В ходе турнира дуэт одержал победы над командами из Камеруна, Англии, Франции и Швеции, продемонстрировав уверенную игру и высокий уровень подготовки.