В Туле сто гимнасток из ЦФО борются за выход на первенство России Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле проходят соревнования сильнейших гимнасток Центрального федерального округа. Участвуют около 100 спортсменок в возрастных категориях «юниорки 14–15 лет» и «девушки 12–13 лет» из 15 регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Воронежскую, Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Липецкую, Московскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Ярославскую и Тульскую области.

Девушки соревнуются в многоборье, опорном прыжке, на разновысоких брусьях, на бревне и в вольных упражнениях. Лучшие спортсменки получат путевки на первенство России.