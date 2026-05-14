Прокуратура изымает у частников землю в границах реки Мордвес в Тульской области

Прокуратура Веневского района провела проверку и выявила, что два земельных участка, принадлежащих физическим лицам, частично находятся в береговой полосе и под поверхностными водами реки Мордвес - то есть на территории, которая по закону должна быть общедоступной. Общая площадь незаконно занятых земель превышает 4,5 тысячи квадратных метров.

Прокурор обратился в суд с исками об истребовании из частной собственности этих участков. Требования удовлетворены в полном объеме. Исполнение решений находится на контроле прокуратуры. Надзорное ведомство продолжает работу по выявлению и пресечению нарушений земельного и водного законодательства.