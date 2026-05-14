Суд изменил формулировку увольнения чиновницы из Щекино из-за злоупотреблений при расселении из аварийного жилья.

Щекинский межрайонный суд Тульской области удовлетворил иск прокурора города Щекино и обязал изменить основание увольнения бывшей сотрудницы администрации Щекинского района.

Щекинский межрайонный суд Тульской области удовлетворил иск прокурора города Щекино и обязал изменить основание увольнения бывшей сотрудницы администрации Щекинского района.

Проверка прокуратуры установила, что начальник отдела по жилищным вопросам вступила в сговор с риелтором с целью приобретения благоустроенных квартир для переселения граждан из аварийного фонда по завышенным ценам. Действуя из личной заинтересованности и в условиях конфликта интересов, она использовала служебное положение для незаконного обогащения. В результате бюджету региона был причинен ущерб свыше 20 миллионов рублей.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело, которое сейчас находится на стадии расследования.

После начала служебной проверки, инициированной по представлению прокуратуры, чиновница сама подала заявление об уходе, и ее трудовой договор расторгли «по соглашению сторон».

Прокурор посчитал такую формулировку недопустимой и обратился в суд с требованием заменить ее на «в связи с утратой доверия», а также внести соответствующую запись в официальный реестр. Суд полностью поддержал позицию надзорного органа.