В Туле пройдут соревнования по всестилевому карате «День Победы». Фото: Алексей ФОКИН.

30 мая в Туле стартуют Международные и Всероссийские соревнования по всестилевому карате под названием «День Победы». Мероприятие пройдет в МСЦ «Тула-Арена».

Состязания охватят все дисциплины всестилевого карате — ОК, ПК и СЗ — и объединят участников разного возраста и уровня подготовки. В программе: международные соревнования среди взрослых, всероссийские турниры для спортсменов 12–20 лет, фестивальная программа для детей и ветеранов.

Принять участие могут все желающие — от самых юных каратистов до представителей старшего поколения.

Торжественное открытие состоится 30 мая в 13:00.