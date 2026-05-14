Музейный комплекс на Московском вокзале Тулы будет работать бесплатно в «Ночь искусств» 16 мая

Железнодорожный музей «Бронепоезд №13», расположенный на Московском вокзале Тулы по адресу ул. Путейская, 4. Фото: Алексей ФОКИН.

В этот день туляки и гости города узнают историю создания легендарного бронепоезда «Тульский рабочий», а также о неоценимом вкладе железнодорожников в оборону Тулы в тяжелые осенне-зимние месяцы 1941 года. Посетители смогут не только увидеть, но и представить себе быт экипажа, оказавшись внутри уникальных вагонов – клуба, пекарни и штаба, а также заглянув в кабину бронепаровоза и на бронеплощадку. Как правило, особенный интерес у посетителей вызывают также электровоз АЧС-2, дополненный музейной информацией, и бронированный вагон-салон.

Железнодорожный музей «Бронепоезд №13», расположенный на Московском вокзале Тулы по адресу ул. Путейская, 4, приглашает всех желающих бесплатно с 18:00 до 22:00.