Собственника земли в Чернском районе оштрафовали за неисполнение предписания Россельхознадзора. Фото: Алексей ФОКИН.

В ноябре 2025 года Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провело проверку исполнения ранее выданного предписания в отношении собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в Чернском районе Тульской области. Площадь участка составляет 34,71 гектара.

По результатам надзорного мероприятия было установлено, что предписание не выполнено: земля не введена в сельскохозяйственный оборот, не используется для производства, а работы по очистке от сорной и древесно-кустарниковой растительности не проводились.

В связи с этим в отношении собственника возбудили административное дело по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ. Ему повторно выдали предписание, а материалы дела направили в суд.

В марте 2026 года суд признал нарушение доказанным и назначил административный штраф.