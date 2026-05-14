Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом в Веневском районе. Фото: материалы пресс-служб.

Утром 13 мая 2026 года на 668-м километре автодороги «Золотое Кольцо» в Веневском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Венев — Тула».

В момент аварии в салоне находились 34 пассажира. В результате ДТП один из них получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Прокуратура Веневского района взяла под контроль проверку всех обстоятельств происшествия, включая соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров.