Тулячка с Косой Горы перевела деньги дочери на наркотики и заработала штраф 25 тысяч Фото: Алексей ФОКИН.

Тульская транспортная прокуратура поддержала обвинение в Привокзальном районном суде в отношении местной жительницы. В марте 2026 года женщина решила поднять себе праздничное настроение в преддверии 8 Марта и через мобильное приложение заказала наркотик, переведя деньги со счета своей дочери (та не знала о планах матери). Получив координаты закладки, она нашла наркотик, часть употребила, а остаток спрятала в карман.

На остановочной платформе станции Тула-2 ее задержали сотрудники транспортной полиции. При личном досмотре наркотическое средство изъяли. Суд назначил наказание в виде штрафа 25 тысяч рублей. Мобильный телефон, через который женщина приобрела наркотик, конфискован как орудие преступления. Приговор не вступил в законную силу.