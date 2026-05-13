Тульские рукопашники помогли сборной России победить Белоруссию в Минске Фото: Алексей ФОКИН.

В столице Белоруссии прошла международная матчевая встреча по рукопашному бою между сборными России и Белоруссии, посвященная 81-й годовщине Победы. В состав российской команды вошли воспитанники тульской спортшколы «Металлург». Перед соревнованиями участники возложили цветы к обелиску «Минск – город-герой».

Первые места завоевали Максим Пятаков, Нарек Манукян, Павел Делягин и Евгений Февралев. Серебро в весовой категории до 97+ кг взял Александр Голодрыга. По итогам встречи сборная России одержала победу в возрастной группе до 18 лет.