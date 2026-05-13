На берегу Упы за 14 лет в Туле построят новый микрорайон

Глава администрации Илья Беспалов подписал постановление о строительстве жилого микрорайона на пересечении улиц Розы Люксембург и Академика Насоновой. Площадь территории — около 270 тысяч квадратных метров. Проект рассчитан на 14 лет.

В микрорайоне построят два детских сада — на 283 и 200 мест. Парковочные места предусмотрят из расчета не менее 0,4 машино-места на одну квартиру, а также организуют многоуровневые парковки. Подъезд к жилому комплексу будет организован со стороны улицы Академика Насоновой, остановки общественного транспорта — в пешей доступности.