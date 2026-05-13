НовостиПроисшествия13 мая 2026 13:29

За сутки туляки перевели мошенникам свыше миллиона рублей

Трое жителей региона стали жертвами телефонных афер
Михаил КОРЕНЮГИН
Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие сутки три жителя Тульской области сообщили в полицию о том, что стали жертвами мошенников. Им исполнилось от 25 до 46 лет, а общий ущерб превысил 1 миллион рублей.

Наибольшие потери понесла 40-летняя женщина из Новомосковска. Ей поступали звонки и сообщения в мессенджере от лиц, выдававших себя за сотрудников государственных и финансовых структур. Аферисты утверждали, что с её банковских счетов пытаются незаконно списать деньги.

Чтобы «защитить» средства, потерпевшую убедили срочно перевести накопления на так называемые «безопасные счета». Под действием психологического давления она перевела 800 тысяч рублей на реквизиты злоумышленников.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Расследование продолжается.