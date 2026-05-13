Жительницу Тульской области отправили на обязательные работы за неуплату алиментов. Фото: Алексей ФОКИН.

В отделении судебных приставов по Богородицкому и Воловскому районам Тульской области находится исполнительное производство в отношении 47-летней женщины о взыскании алиментов на двоих несовершеннолетних детей.

Установлено, что она умышленно уклонялась от уплаты, не предпринимала мер к погашению задолженности и вела образ жизни, не соответствующий обязанностям родителя. В результате долг вырос до более чем 500 тысяч рублей.

Эти обстоятельства стали основанием для привлечения ее к административной ответственности. Судебный пристав составил протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ.

Суд назначил в качестве наказания 80 часов обязательных работ.