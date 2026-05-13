Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 мая 2026 13:07

Жительницу Тульской области отправили на обязательные работы за неуплату алиментов

Долг по содержанию двоих детей превысил 500 тысяч рублей
Михаил КОРЕНЮГИН
Жительницу Тульской области отправили на обязательные работы за неуплату алиментов.

Жительницу Тульской области отправили на обязательные работы за неуплату алиментов.

Фото: Алексей ФОКИН.

В отделении судебных приставов по Богородицкому и Воловскому районам Тульской области находится исполнительное производство в отношении 47-летней женщины о взыскании алиментов на двоих несовершеннолетних детей.

Установлено, что она умышленно уклонялась от уплаты, не предпринимала мер к погашению задолженности и вела образ жизни, не соответствующий обязанностям родителя. В результате долг вырос до более чем 500 тысяч рублей.

Эти обстоятельства стали основанием для привлечения ее к административной ответственности. Судебный пристав составил протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ.

Суд назначил в качестве наказания 80 часов обязательных работ.