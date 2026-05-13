16 мая в Туле на улицах Жаворонкова и Агеева ограничат движение транспорта.

16 мая в связи с проведением футбольного матча на центральном стадионе АНО ПФК «Арсенал» в Туле будут введены временные ограничения движения транспорта.

Так, на улицах Жаворонкова и Агеева на участке от улицы Мориса Тореза до проспекта Ленина и на участке от улицы Николая Руднева до проспекта Ленина с 00:00 до 22:00 будет запрещена остановка и стоянка, а с 8:00 до 22:00 будет ограничено движение.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.